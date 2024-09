Sinner, Ceccon scommette sul minimo possibile: la clamorosa frase del campione di nuoto

20 settembre 2024 a

a

a

“Mi piace tantissimo la mentalità di Jannik Sinner": lo ha detto al sito Sportal.it Thomas Ceccon, oro alle Olimpiadi di Parigi nei 100 dorso, a margine di una cerimonia voluta da Allianz di cui è ambassador. Il campione, che col tennista altoatesino condivide l'anno di nascita, il 2001, ha poi aggiunto: "Nel nuoto devi essere mentalmente forte, ma non quanto nel tennis: puoi essere sotto di due set e poi recuperare negli altri tre, lui ci ha fatto vedere come si fa”.

Ceccon, tra l'altro, si è cimentato nel tennis in passato, prima di dedicarsi totalmente al nuoto. E pare che con la racchetta fosse anche molto bravo. Poi, però, ha deciso di prendere un’altra strada. Una strada che gli sta dando grandi soddisfazioni. “Nel nuoto - ha aggiunto Ceccon con grande modestia - ti butti in vasca: vai, vinci, perdi, non è così difficile, secondo me, come il tennis”. Rispondendo invece a una domanda su un possibile match con il numero uno del mondo, il nuotatore ha detto: “Se giocassi contro Jannik domani? Secondo me finisce 6-0, 6-0, 6-0, per lui ovviamente. Magari un quindici riesco a portarlo a casa in tre set, ma mi pare piuttosto improbabile”.