Imane Khelif, blitz a Milano: "sfregio" ad Angela Carini, come la incoronano

Sono lontani i tempi delle furiose polemiche Italia-Algeria. Imane Khelif, boxeur medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi nella categoria 66 kg, in estate è finita in copertina su tutti i giornali per la contestatissima vittoria contro l'azzurra Angela Carini (ritiratasi dopo pochi secondi e in lacrime) ma soprattutto per i dubbi sui possibili vantaggi sportivi dati dal suo essere "intersex", con una produzione di testosterone decisamente superiore alla media delle altre atlete ma comunque entro i limiti fissati dal Comitato olimpico internazionale.

Accolta in patria come una eroina, la 25enne algerina ora è una vera e propria superstar mediatica e lo conferma anche l'accoglienza da diva ricevuta a Milano, dove è volata in occasione della Milano Fashion Week. Un blitz decisamente "mondano" per una ragazza fino a oggi abituata al sudore del ring. Magia dei Giochi, certo, e forse anche della bufera estiva.

"Ciao Milano!", ha scritto la Khelif in una storia apparsa sulla sua pagina Instagram, in cui arriva nel salotto buonissimo di Milano, in piazza San Marco in zona Brera, con in sottofondo la canzone dei Ricchi e Poveri Sarà perché ti amo. Un classico, quasi kitsch. Il lool è super-informale: t-shirt bianca, camicia di lino, cappellino sportivo in testa. Non è ancora chiaro se debba partecipare a una sfilata o sia solo ospite d'onore di qualche brand. In ogni caso la scalata glamour è già iniziata e lo conferma sia l'entusiasmo dei passanti che la riconoscono per strada sia quella dei fan sui social che la salutano con calore e la incoronano formalmente: "La regina è arrivata in Italia".