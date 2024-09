Jannik Sinner, fango per il doping? Incrocio pericolosissimo: cosa può accadere in Cina

24 settembre 2024 a

Dopo la vittoria degli US Open e la morte di zia Margith (sorella di mamma Siglinde), Jannik Sinner si tuffa nel nuovo impegno di stagione. Il 26 settembre in Cina, a Pechino, parte il Masters 1000 che l’altoatesino vinse lo scorso anno, iniziando una crescita inarrestabile che l’ha portato a essere numero uno al mondo agli ultimi Roland Garros. Il torneo, in diretta su Sky Sport, è pronto a iniziare e ha già il suo tabellone ufficiale. Per il 23enne la prima sfida è contro Nicolas Jarry, che a casa nostra, agli Internazionali d’Italia di Roma, è riuscito ad arrivare in finale perdendo solo contro Alexander Zverev.

Secondo il tabellone, poi, Siner potrebbe incrociare ai quarti Grigor Dimitrov (numero 8 Atp), che ha messo in dubbio prima della Laver Cup la sua innocenza riguardo al caso di contaminazione dovuto al Clostebol: incontro, nel caso, che potrebbe dunque rivelarsi ad altissima tensione. In semifinale, invece, possibile uno scontro o con Andrey Rublev (4) o Lorenzo Musetti (6). Mentre Carlos Alcaraz, dopo due precedenti sfide in semifinale (Indian Wells e Roland Garros) potrebbe essere il rivale in una eventuale finale. Lo spagnolo potrebbe trovare ai quarti Karen Khachanov (7) e in semifinale uno tra Daniil Medvedev (3) e Alexander Bublik (8).

Il torneo è extra lusso. Ci saranno 32 giocatori in campo, dunque nessun bye. Chi vorrà vincere il titolo avrà bisogno di cinque vittorie. Sinner giocherà il suo primo turno contro Jarry o giovedì o venerdì. Al secondo turno per l'azzurro ci sarà uno tra Struff e Wawrinka.