Jannik Sinner, lo strano botta e risposta con Totti: "Se sciasse con me?", cosa bolle in pentola

"Giocare a padel con Francesco Totti mi ha portato abbastanza fortuna, direi, quindi grazie mille Francesco. Se sciasse con me? Se io gli porto la metà della fortuna che lui ha portato a me, forse lo vediamo a Milano Cortina".

Questa la risposta scherzosa di Jannik Sinner all’ex capitano della Roma Francesco Totti in un video sui social di Milano-Cortina. L’ex numero 10 parlando del numero 1 del mondo del tennis aveva detto: "Sinner? Voi ridete e scherzate ma da quando ha giocato con me a Padel è diventato numero 1 al mondo. Casualità? Non credo". E oggi, dopo la vittoria nel primo turno del torneo di Pechino, Sinner ha risposto con il sorriso alla battuta dell’ex capitano della Roma che aveva giocato con lui a padel al Foro Italico. Intanto l'azzurro ha fatto sentire la sua voce anche per analizzare la gara di oggi.

Jannik Sinner in Cina, dopo la vittoria l'annuncio: "Forfait", un pesante passo indietro

"Il primo turno di un torneo non è mai semplice e certo giocare contro Jarry è decisamente duro. Ma sono contento della mia prestazione", ha affermato Sinner commentando la sua prima vittoria in Cina. "Nicolas ha giocato un buon tennis, nel primo set ho fatto fatica a rispondere al suo servizio e mi ha fatto un break. Ho cercato di restare mentalmente in partita", ha spiegato l’azzurro, che ha ottenuto la 56ma vittoria sulle 61 partite giocate nel circuito maggiore nel 2024 e che ha fine match ha mandato un bacio in cielo, un pensiero alla zia Margith recentemente scomparsa e alla quale aveva dedicato il trionfo degli Us Open. L’altoatesino si è mostrato particolarmente soddisfatto del rendimento al servizio al termine di un match in cui ha perso solo otto punti su 45 quando ha messo in campo la prima.