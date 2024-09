Theo Hernandez insulta i tifosi dell'Inter: "Pezzi di m***, c***". Il video è un caso

27 settembre 2024 a

"Chup***, pezzi di m***”. È l’insulto di Theo Hernandez ai tifosi dell’Inter, nel derby di Milano vinto dai rossoneri sui nerazzurri nel finale. Ci ha pensato Matteo Gabbia con l’inzuccata finale a segnare il gol del definitivo 2-1, rompendo una crisi durata da inizio campionato, che ha mandato in grande difficoltà l’allenatore del Milan Paulo Fonseca.

Il video dell’insulto del terzino rossonero all’Inter è arrivato al minuto 89, proprio dopo il gol di Gabbia, rivolgendosi alla curva nord con un “Succ….melo pezzi di me*a”. Parole che renderanno i prossimi derby intensi e feroci, già dal ritorno in casa del Milan di questo campionato.

Theo è stato spesso oggetto di sfottò e offese da parte dei tifosi dell’Inter, lo si ricorda anche nella lite con Dumfries alla fine del derby vinto 2-1 dal Milan che poi portò l’ultimo Scudetto rossonero nella primavera 2019. Una bella vittoria per lui e per la squadra, allenata da Paulo Fonseca, con l’obiettivo poi di rinnovare il contratto in scadenza a luglio 2026. Il Milan vorrebbe rinnovarlo, la trattativa procede e a breve le parti si parleranno. Il francese ha richiesto 8 milioni di euro nei giorni scorsi, il Diavolo non sembra intenzionato a concederli e per questo se ne parlerà. Anche un altro rossonero, Mike Maignan, potrebbe essere vicino al rinnovo.