Schumacher, l'ultimo mistero: cos'hanno sequestrato al matrimonio della figlia Gina Maria

Roberto Tortora 30 settembre 2024 a

a

a

Finalmente ha detto il fatidico “sì, lo voglio”. Gina Maria, figlia di Michael Schumacher, si è infatti sposata lo scorso sabato con il connazionale Iain Bethke, con il quale è legata da quasi sette anni. I fiori d’arancio sono sbocciati e la cerimonia si è tenuta nella lussuosa villa di Palma di Maiorca, sulle colline di Port d’Andratx, acquistata nel 2017 dalla moglie di Schumi, Corinne, appartenuta in passato al presidente del Real Madrid, Florentino Perez.

La notizia è stata lanciata dal quotidiano locale Ultima Hora, ma da ciò che viene comunicato non si apprende della presenza in loco o meno di Michael Schumacher. È pur vero che Corinne aveva acquistato quella villa proprio per preservare il marito in estate dai continui attacchi di una stampa avida di foto e notizie sulle sue condizioni di salute. L’ex-pilota tedesco vive ormai un’altra vita da quel tragico 29 dicembre 2013, in cui rimase gravemente ferito in un incidente su una pista da sci a Meribel e che lo costringe oggi a essere assistito costantemente e a non poter più essere indipendente.

Il ricatto alla famiglia di Schumacher, guardia privata in manette: Germania sotto-choc

Se Michael non c’era, presente invece era lo zio Ralph, insieme al compagno Etienne Bosquet-Cassagne. Sia Gina Maria che Iain avevano annunciato il matrimonio a gennaio, ma non si conosceva ancora la data esatta e, infatti, si è trattato di nozze blindatissime e anche piuttosto brevi, considerato che la funzione dovrebbe essere durata non più di mezz’ora circa. Gina, intanto, ha pubblicato una foto su Instagram insieme al suo nuovo marito, con cui è unita anche dalla grande passione per i cavalli. Un amore ereditato dalla mamma Corinne, che a suo tempo fu un’ottima cavallerizza.

"Giravano voci ma negava tutto, mi sento usata": Ralf Schumacher gay, la rabbia della moglie

Gina, figlia d’arte e sorella maggiore del pilota Mick, si è distinta nella disciplina del Reining, potendo vantare un palmares di tutto rispetto. Ha vinto i mondiali FEIN World Reining in Svizzera nel 2017. Il matrimonio è stato organizzato dalla celebre wedding planner Nadine Metgenberg, con catering della chef stellata Macarena “Maca” De Castro e una gestione della sicurezza maniacale. Agli ospiti, infatti, sono stati sequestrati all’ingresso tutti i cellulari. Segnale, questo, che farebbe addirittura pensare alla presenza di Michael alle nozze della figlia. In fondo è il sogno di ogni papà.