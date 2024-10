Matteo Berrettini, il gesto arci-italiano: subito dopo la vittoria...

03 ottobre 2024 a

a

a

Esordio positivo nel torneo di Shanghai, penultimo Masters 1000 della stagione, per Matteo Berrettini, al rientro in campo dopo i problemi muscolari all'addome che lo hanno costretto al ritiro venerdì scorso nel match degli ottavi a Tokyo. Il 28enne romano, n.44 Atp, ha battuto con un doppio 7-6, dopo quasi due ore e un quarto, l'australiano Christopher O'Connell. Matteo Berrettini troverà al secondo turno il danese Holger Rune, n.14 Atp, vincitore degli ultimi due confronti con l'italiano.

Subito dopo la vittoria contro O'Connell, Matteo Berrettini si è reso protagonista di un gesto tutto italiano. Nell'istante in cui la telecamera posizionata a bordo campo si è avvicinata all'azzurro, Matteo ha scritto su di essa un messaggio in dialetto napoletano: "Mamm do Carmine!". Si tratta di un'espressione usata per esprimere stupore o meraviglia di fronte a qualcosa, a un pericolo scampato per esempio.

Intanto, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono partiti in direzione Shanghai subito dopo la finalissima di Pechino. I due campioni hanno condiviso lo stesso jet privato insieme ai loro team. In una foto, diventata subito virale sui social, si vedono i due tennisti sorridenti nonostante poche ore prima si siano dati battaglia in uno dei match più spettacolari tutto il 2024.