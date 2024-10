Jannik Sinner sorprende il mondo: raccattapalle in lacrime? Nel bel mezzo della partita...

05 ottobre 2024 a

Jannik Sinner più forte di ogni polemica, di ogni guaio: debutta con una vittoria al torneo di Shanghai. Il numero 1 della classifica Atp, dopo il ko contro Carlos Alcaraz nella finalissima a Pechino, ha superato agevolmente il giapponese Taro Daniel in due set, con un risultato netto di 6-1, 6-4.

Tuttavia, più del semplice trionfo, ampiamente previsto, l'altoatesino ha conquistato l'attenzione e gli applausi del pubblico grazie a un gesto di grande sensibilità nei confronti di una raccattapalle, colpita per errore da un servizio di Daniel. Nonostante il dolore, la ragazza è rimasta impassibile al suo posto, continuando a svolgere il suo compito con grande professionalità. Ma la botta faceva male: le smorfie della ragazza, quasi in lacrime, stavano lì a dimostrarlo.

Per quel che riguarda il match, Sinner ha semplicemente dominato, mostrando tutto il suo vasto repertorio di colpi con facilità. Dopo un primo set lampo – concluso in soli 22 minuti con il punteggio di 6-1 – Daniel ha cercato di reagire giocando in modo più aggressivo, ma questo non ha impedito all'italiano di produrre una serie di passanti e pallonetti di altissimo livello. Troppa differenza, tra i due. Troppo forte, il ragazzo di San Candido.

Il giapponese ha lottato con determinazione, in particolare nel quinto game del secondo set, dove è riuscito a mantenere il servizio con grande tenacia. Ma dopo circa un'ora di gioco, il match si è chiuso con il punteggio di 6-1, 6-4. Sinner ora si prepara a tornare in campo domenica, dove affronterà l'argentino Tomás Etcheverry, un grande combattente, ma un giocatore che si trova molto meglio sulla terra rossa rispetto al cemento.

Ma come detto, oltre che per la qualità del gioco, Sinner ha saputo distinguersi anche per il suo carattere, per il suo altruismo e per la sua gentilezza. Durante il secondo set, sul 6-1, 1-1, 30-40, Daniel ha servito una pallina potentissima che, nonostante fosse fuori, ha colpito una raccattapalle alla gamba. Il colpo, che viaggiava a una velocità di circa 200 chilometri orari, è stato doloroso, ma la ragazza è rimasta al suo posto, dolorante, per continuare a svolgere il suo compito. Dopo l'errore di Daniel, che ha portato al break decisivo, Sinner ha deciso di non tornare subito alla sua panchina, ma si è avvicinato alla raccattapalle per accertarsi delle sue condizioni e darle conforto. Un gesto che ha fatto sorridere la ragazza e che ha scatenato l'ovazione del pubblico di Shanghai, conquistato dalla classe e dall'umanità del campione italiano. Il video del gesto di Jannik ha subito fatto il giro del web e del mondo intero.

Un episodio che, ammesso che ce ne sia bisogno, conferma ancora una volta la sportività e il carattere di Jannik Sinner, un atleta che non solo brilla per i suoi risultati sul campo, ma anche per i suoi modi che, per gentilezza e attenzione, sembrano appartenere quasi a un'altra epoca.