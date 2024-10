Tiafoe perde la testa: "Vaffanc***o, fot***to idiota". Insulti all'arbitro, finisce male

09 ottobre 2024 a

Una sconfitta a Shanghai contro Roman Safiullin di rimonta e la rabbia che è divampata in campo. Frances Tiafoe, il tennista americano caduto a Cincinnati contro Jannik Sinner, ha perso la testa nella sfida contro il russo, che con la vittoria se la vedrà in giornata contro Novak Djokovic.

L’americano si è scagliato pesantemente contro il giudice di sedia, Jimmy Pinoargote, e adesso rischia grosso dopo avergli lanciato pesanti insulti a voce alta, al momento di salutarlo dopo il k.o. contro il rivale: "Vaffan**o, vaffan*o, amico. Sul serio, vaffan*o, fottuto idiota. Hai rovinato la partita! Fai il tuo fo***o lavoro! Sono tre ore che combatto e corro per la mia vita!".

Una scena che ha dell’incredibile ma non l’unica nel tennis. Tiafoe, già molto noto per i suoi particolari comportamenti in campo, è uscito di testa per alcune time violation chiamate dal giudice di sedia Pinoargote nelle fasi concitate di partita, sul 5-5 del tie.break conclusivo.

Aveva già ricevuto warning e dunque ha perso la prima di servizio perché, secondo il giudice di sedia, era scaduto il tempo a sua disposizione per la battuta. La chiamata è così arrivata nonostante Tiafoe avesse lanciato la palla in aria (“Le regole sono così”, la motivazione del giocatore), ma l’americano non dava proprio l’impressione di essere pronto a colpire la palla. Per Pinoargote non si è trattato di un lancio sbagliato ma di una perdita di tempo e lo ha sanzionato. E adesso Tiafoe rischia di subire una pesante squalifica.