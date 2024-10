Milan, il bomber che può salvare Fonseca: clamorosa indiscrezione di mercato

14 ottobre 2024 a

L’errore dal dischetto a Firenze pesa ancora. Tammy Abraham non convince appieno e il Milan si guarda intorno per l’attacco. Secondo La Gazzetta dello Sport, il nome caldo che rispunta è quello di Jonathan David, l’attaccante del Lilla che Paulo Fonseca ha già allenato la scorsa stagione e che il 30 giugno sarà svincolato. I dirigenti francesi hanno provato a convincerlo a restare, ma finora non ci sono riusciti e la sensazione è che nel 2025 possa fare le valigie.

Su Abraham dovrà essere presa una decisione a fine stagione e Jovic potrebbe partire a gennaio, dopo essere stato escluso dalla lista Champions. David può fare al caso, considerando che nell’estate 2023 il Diavolo tentò di prenderlo in prestito dopo che era saltato l’affare Taremi. Così è stato anche la scorsa primavera, quando Ibrahimovic, Furlani e Moncada avevano di nuovo pensato a lui prima di spostare le loro attenzioni su Zirkzee e poi su Morata.

David è ben conosciuto da Fonseca, che lo ha allenato per due stagioni, probabilmente le migliori della carriera dell’americano: il 2022-23 da 26 reti in 40 partite e il 2023-24 da 26 gol in 47 match. Lo faceva giocare da prima punta nel 4-2-3-1, con alle sue spalle Cabella o Yazici. Al Milan lì c’è Morata e sarebbe da capire se i due possano integrarsi, con lo spagnolo in versione sottopunta come visto nel derby. La concorrenza però resta terribile, considerando che a Barcellona sono convinti che Laporta non se lo farà sfuggire e che ci sia pure l’Atletico Madrid in cerca. C’è quindi la Premier che su Jonathan esercita un certo fascino. Insomma la strada è piena di ostacoli da superare.