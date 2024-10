Jannik Sinner, bufera sul match contro Daniil Medvedev: "È uno scherzo, inguardabile"

16 ottobre 2024 a

È iniziato il Six Kings Slam, il torneo-esibizione che si gioca in terra saudita e che riunisce i più grandi tennisti al mondo. Il nostro Jannik Sinner ha dovuto affrontare (ancora una volta) Daniil Medvedev. Una partita tra due dei campioni più forti in circolazione. Ma sui social in tanti stanno contestando alcune scelte tecniche degli organizzatori del torneo. In particolare, sotto la lente d'ingrandimento è finita l'inquadratura televisiva scelta per riprendere il match, giudicata improponibile soprattutto se si pensa ai miliardi di petroldollari di cui dispone l'Arabia Saudita.

"Che diavolo è questa angolazione della telecamera per il Six Kings Slam - ha commentato un utente su X -. Tutto l'enorme budget per la produzione e promozione ma riusciamo a malapena a guardare la partita. Questo - ha poi aggiunto - è uno scherzo". Dello stesso avviso anche Gabriele: "Miliardi di euro spesi per questo torneo. Inquadratura inguardabile".

Al Six Kings Slam partecipa anche il re della terra rossa Rafa Nadal. Il maiorchino, prima dell'inizio del torneo, ha speso bellisisime parole per Sinner e Alcaraz. "Alcaraz e Sinner sono giovani e stanno già realizzando cose incredibili, vincendo titoli del Grande Slam e del Masters 1000 - ha spiegato lo spagnolo -. Sia Carlos che Jannik sono molto giovani e stanno facendo cose speciali. Auguro loro di continuare a crescere in tutte le sfaccettature. Oggi sono già grandi stelle del tennis. Se non avranno infortuni - ha concluso - faranno una grande carriera".