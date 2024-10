Carlos Alcaraz, la sfuriata in difesa del fratellino: "Non mi piace, lasciatelo in pace"

17 ottobre 2024 a

Alcaraz, grazie al suo talento tennistico, sta spopolando sui social. No, non stiamo parlando di Carlos Alcaraz. Bensì di Jamie, il fratellino minore del campione spagnolo. Ma il fuoriclasse iberico non sembra aver gradito il successo del suo consanguineo. E, di conseguenza, ha invitato tutti ad abbassare un po' i toni in modo da tutelare il percorso sportivo del 13enne.

Carlos si trova in terra araba dove sta disputando il Six Kings Slam. Lo spagnolo, però, è stato stuzzicato proprio sulle prestazioni di Jamie. Il fratellino, com'è prevedibile, ammira tantissimo il campione spagnolo e sogna di seguire le sue orme. Questo però non vuol dire che tra i due siano necessari i paragoni, con ogni confronto che è prematuro.

Hoy, en videos random: Jaime Alcaraz juega así al tenis con 13 años y es más parecido a su hermano Carlitos que el propio Carlos Alcaraz (?)—dejen algo para el resto del mundo, loco. pic.twitter.com/tvl3cEtsqd — Marcos Zugasti (@marcos_z) October 15, 2024

"Sì, lui gioca bene, non ho intenzione di mentire - ha spiegato Carlos ai cronisti -. Sta raggiungendo un ottimo livello. Ma onestamente ci sono un sacco di persone in giro, un sacco di video e account dei social media che stanno dicendo che sarà simile a suo fratello e non mi piace. Voglio solo che tutte le persone o tutti i social media lo lascino in pace perché gioca bene, ma non è il migliore. Quindi sono un po’ preoccupato per le persone che lo circondano durante i tornei o che andranno a guardarlo perché è mio fratello e poi - ha concluso - probabilmente metteranno pressione su di lui".