Sinner, Mouratoglou spiazza tutti: "L'unica eccezione è Alcaraz"

La fisicità al posto del talento, succede questo nel tennis ed il panorama del circuito dimostra come la cura del corpo sia sempre più centrale. Parole e pensieri di Patrick Mouratoglou , coach francese che allena oggi Naomi Osaka e che in passato ha avuto, tra i suoi campioni, tennisti del calibro di Marcos Baghdatis e Serena Williams .

Un trend che sta accompagnando campioni già affermati e altri in erba, che stanno emergendo in questi anni. Sempre Mouratoglou: "Quando sei in grado di accelerare alla stessa velocità di qualcuno che è più piccolo di te ma con delle braccia più lunghe, imprimi più velocità alla palla. Jakub Mensik è alto, lo stesso vale Alex Michelsen . Tutti questi ragazzi hanno lo stesso corpo. La nuova generazione è così, anche Joao Fonseca con una incredibile potenza".

In mezzo a tutti questi, però, Mouratoglou individua un’unica eccezione e corrisponde a Carlos Alcaraz, il martello di Murcia. Più compatto, muscoloso e meno slanciato rispetto ai colleghi, ma ugualmente efficace, se non di più. Mouratoglou conferma: “Tra i migliori al mondo, l’unica eccezione è lui”. Insomma, per il francese il nostro Jannik Sinner, numero uno al mondo, non conferisce quel grado di eccezionalità che intravede nello spagnolo. In cima al mondo, per fortuna, c’è il nostro Jannik.