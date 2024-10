Sinner-Alcaraz, il "match fantasma": cosa rispunta dal passato dopo la finale in Arabia

20 ottobre 2024 a

a

a

Prima vittoria dell'anno su Carlos Alcaraz e diluvio di milioni: Jannik Sinner si è aggiudicato il Six Kings Slam 2024, il ricchissimo torneo di esibizione disputato a Riad, in Arabia Saudita. A conquistare il terzo posto è stato Novak Djokovic, che ha battuto Rafael Nadal nella finale per il terzo e quarto posto.

Poiché si trattava di un evento che non fa parte del calendario ufficiale dell’Atp Tour, le partite disputate durante il torneo non verranno incluse nel conteggio dei precedenti ufficiali tra i giocatori. Insomma, vittoria ricchissima ma senza punti in classifica, dove Sinner è numero 1 da tempo e in tale posizione chiuderà per certo l'anno.

Il punto è che nel circuito maggiore, solo i risultati ottenuti in tornei ufficiali dell'Atp Tour vengono presi in considerazione. Questo principio esclude non solo le partite di esibizione, ma anche quelle dei tabelloni di qualificazione, dei Challenger e dei Future. Pertanto, nonostante la sconfitta subita, Carlos Alcaraz mantiene il vantaggio di 6-4 negli scontri diretti contro Sinner nei tornei ufficiali Atp.

L'anno perfetto: Sinner d'Arabia batte anche Alcaraz, un diluvio di milioni

Questo perché in realtà, Alcaraz ha un’ulteriore vittoria contro Sinner, risalente al Challenger di Alicante 2019, dove vinse al primo turno per 6-2 3-6 6-3. Quella, però, era una partita ufficiale, pur non appartenendo all'Atp Tour, mentre il match di ieri è stato un incontro non ufficiale. Insomma, ora Sinner e Alcaraz pareggiano il conto dei "match fantasma".