Novak Djokovic non sarà a Torino? Ombra nera sulle Finals: cosa può accadere

La sconfitta in finale a Shanghai contro Jannik Sinner, il terzo ottenuto nel Six Kings Slam, battendo Rafa Nadal ma dopo aver perso per due volte tra Cina e Arabia contro Jannik Sinner. Nole Djokovic però ha bisogno di riposo e per questo ha deciso di saltare il torneo di Parigi-Bercy, il torneo indoor in programma dal 28 ottobre al 3 novembre. Il 37enne serbo non difenderà così il titolo conquistato nella capitale francese lo scorso anno. Così è stato annunciato dalla tv Sportklub. Per questo, per questioni di ranking, la sua presenza per le Finals di Torino è a rischio.

Nel ranking Atp, il serbo attualmente è al sesto posto della Race con 3.910 punti, ma senza partecipazione fino a Torino verrà con ogni probabilità superato da Ruud (3.845 punti) e anche da Rublev (3.620). Più staccati De Minaur e Paul, rispettivamente a 3355 e 3135, con cui si giocherebbe l'ottavo e ultimo posto in palio senza però scendere in campo, mentre tutti i suoi diretti rivali parteciperanno a Vienna, Basilea e anche a Bercy.

Per Nole perdere i punti di Bercy (1000) e quelli del torneo dei maestri (1500) significherebbe quasi certamente uscire addirittura dalle top-10, con tutto quello che ne conseguirebbe in Australia, per gli Australian Open del prossimo gennaio, dove sarebbe una testa di serie non alta e dunque con un tabellone potenzialmente non favorevole.