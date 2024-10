Francesco Camarda? Cosa ha fatto il giorno dopo il gol (annullato) in Champions: una storia unica

25 ottobre 2024 a

Una notte da sogno, spezzata sul più bello. Se il gol che sarebbe valso il record di marcatore più giovane della Champions non è arrivato, per il fuorigioco sul gol del 4-1 contro il Brugge, Francesco Camarda si è potuto godere la prima in Coppa. La sua presenza in prima squadra si intensifica sempre di più, mentre intanto continua a giocare con il Milan Futuro di Daniele Bonera. Lo sta facendo dopo aver firmato il primo contratto da professionista fino al 2027 per una cifra inferiore al milione di euro. La società e Paulo Fonseca, che lo chiama “bambino”, vogliono crescerlo con calma, oggi intanto il suo valore di mercato è di 10 milioni ed è destinato a moltiplicarsi presenza dopo presenza.

Intanto, come sottolinea il Corriere della Sera, dopo l’impegno in Champions Camarda è tornato alla sua quotidianità fatta di scuola e amici, nel quartiere della Comasina, a nord di Milano, dove vive con mamma Federica e papà Manuel, che dopo il gol di mercoledì è stato fermato all’ultimo da un buttafuori nel tentativo di correre in campo ad abbracciare il figlio. Le lacrime di mamma al momento del gol poi annullato hanno fatto il giro del mondo. Accanto c’era anche la fidanzatina, che si chiama Sofia ed è la figlia di Inácio Pià, ex attaccante di Napoli e Atalanta. I due sono fidanzati da un mese.

Camarda studia al liceo linguistico e apprezza l’inglese e lo spagnolo, meno la matematica. Un ragazzo descritto dai suoi professori come serio e applicato, col desiderio costante di migliorare. Fra le sue passioni c’è la boxe. Ibra lo tiene già d’occhio ma non vuole affittare la sua crescita. Intanto Francesco mette esperienza in Serie C, poi si vedrà. Probabile la sua presenza in campo anche a Bologna, dato che Abraham e Jovic saranno ancora out.