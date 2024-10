Jannik Sinner, l'insulto di Ugo Humbert: "Non è lucido", perché esplode lo scontro

29 ottobre 2024 a

Ugo Humbert non le manda a dire. Il tennista entra a gamba tesa nella polemica sulle stagioni lunghe che mettono a rischio la tenuta fisica degli atleti. A lanciare l'allarme era stato Carlos Alcaraz: "Le troppe partite sono la mia unica paura, in qualche modo ci uccideranno. Probabilmente, nei prossimi anni, ci saranno ancora più tornei obbligatori. Molti bravi tennisti corrono il rischio di saltare i tornei a causa di infortuni".

E ad Alcaraz aveva risposto proprio Jannik Sinner: "In questi anni il calendario è piuttosto lungo, ma bisogna scegliere. Certo ci sono tornei obbligatori, ma un giocatore può comunque scegliere. Non devi giocare per forza: se vuoi giochi, se non vuoi non giochi. Io per esempio sia quest'anno che l'anno scorso ho saltato alcuni tornei perché volevo allenarmi, ci sono delle scelte dietro. Poi sicuramente la stagione è lunga e non è facile".

E ora Ugo Humbert punta il dito contro Sinner accusandolo di essere "poco lucido": "Sento alcuni, come Jannik Sinner , che dicono che puoi scegliere di non giocare. Ma non sono nemmeno lucidi… Quando sei 50simo, 60simo al mondo, cerchi di giocare il più possibile per scalare la classifica. Bisogna rivedere la situazione". Insomma lo scontro è aperto e di certo la polemica non si spegnerà in pochi giorni.