Matilde Lorenzi, chi era la sciatrice 19enne e la terribile fatalità in pista che le è costata la vita

Avrebbe compiuto 20 anni il 15 novembre e si è spenta mentre inseguiva il suo sogno, con a bordo i suoi sci. Se ne è andata via troppo presto Matilde Lorenzi, scomparsa nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 ottobre all’ospedale San Maurizio di Bolzano, dove era stata ricoverata poche ore fa dopo la caduta sulle piste della Val Senales, in Alto Adige, durante un allenamento.

Lorenzi si stava allenando per il Super G, aveva perso il controllo degli sci su un tratto pianeggiante, battendo violentemente la testa contro la superficie ghiacciata della Grawand G1. Subito soccorsa e intubata, le sue condizioni erano parse molto gravi, fino alla morte nella notte. Le prime indagini condotte dai carabinieri di Silandro hanno escluso la presenza di piante o barriere a bordo pista e il tracciato della pista è apparso regolare.

Lorenzi era sciatrice del Centro sportivo dell'Esercito Italiano, torinese di Villarbasse e componente della squadra junior femminile. Cresciuta sulle piste di Sestriere assieme alla sorella Matilde, aveva esordito in Coppa Europa l'11 febbraio 2021 a Santa Caterina Valfurva, nella discesa libera. La scorsa stagione aveva invece vinto il titolo italiano assoluto e giovani in supergigante a Sarentino e si era classificata al sesto posto in discesa e all'ottavo in supergigante nei Mondiali juniores di Chatel, in Francia. In carriera ha anche conquistato un 11° posto nel supergigante di St. Moritz, lo scorso dicembre, suo migliore piazzamento in Coppa Europa.

Fuori dalle piste da sci adorava la cucina e il mare ed era da poco rientrata da una vacanza a Ibiza. Oltre a questo le piaceva leggere libri e si dedicava all'uncinetto per rilassarsi, anche prima delle gare. Altro grande amore era quello per la fotografia. La morte è stata annunciata dal ministro della Difesa, Guido Crosetto: “I sentimenti del più profondo cordoglio e si stringe in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del Caporale Matilde Lorenzi, atleta dell'Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un gravissimo incidente occorso durante una sessione di allenamento".