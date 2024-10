Juventus, botta e risposta tra Danilo e Gatti: "Ma dov'eri?", tensione in campo

31 ottobre 2024 a

L'entusiasmo per l'arrivo di Thiago Motta sulla panchina della Vecchia Signora si sta spegnendo. Complice il complicatissimo ottobre affrontato dai bianconeri. La Juve, da quando Bremer è fermo ai box, ha cominciato a incassare valanghe di gol. Non perde mai, ma non vince nemmeno. Entusiasmante il pirotecnico 4 a 4 a San Siro contro l'Inter. Deludente il 2 a 2 in casa contro il Parma. Sotto la lente di ingrandimento, oltre al tecnico italo-brasiliano, c'è finito tutto il reparto difensivo. A eccezione di Pierre Kalulu, forse il miglior acquisto dell'ultima sessione di mercato.

La coppia Danilo-Gatti vista nel match contro il Parma ha deluso tutti. Soprattutto in occasione del secondo gol incassato dai bianconeri. E tra i due c'è stato anche un mini-battibecco, con il brasiliano che ha chiesto all'azzurro: "Ma dov'eri?". Una frase immortalata dalle telecamere, che di certo non avrà fatto piacere a Thiago Motta. Ma che è un evidente segnale di qualcosa che non sta funzionando in quel reparto.

Danilo non è esente da colpe. L'ex Manchester City è passato dall'essere una colonna portante della Vecchia Signora allenata da Massimiliano Allegri a un protagonista in negativo della crisi bianconera. Il brasiliano ha già all'attivo due falli da rigore commessi - contro Stoccarda e Inter - una espulsione - sempre contro i tedeschi. Nei piani di Motta Danilo doveva essere solo una riserva o, nel peggiore dei casi, un gregario. Ma con il grave infortunio di Bremer e con Kalulu che ogni tanto deve e merita di rifiatare, si è ritrovato un titolare - inamovibile? - della Juventus. E, al momento, il suo apporto è catastrofico.