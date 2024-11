Gp Brasile, Lance Stroll si fa ridere dietro dal mondo intero: l'errore mai visto durante il warm-up, è il caos

03 novembre 2024 a

Figuraccia senza precedenti per Lance Stroll al Gp di Brasile a Interlagos. Abortita la partenza del Gran Premio a causa di un fuori pista del pilota canadese della Aston Martin: il 26enne figlio di papà di nome e di fatto (Lawrence Stroll è il fondatore della stessa scuderia per cui corre il rampollo) ha infatti perso il controllo della sua monoposto, andando a impattare contro le barriere e finendo poi per bloccarsi sulla ghiaia. Intervento immediato degli steward di pista per far partire nel più breve tempo possibile la gara, con gli altri piloti in pista che hanno nel frattempo effettuato un ulteriore giro di formazione.

Sui social il video dell'errore è diventato subito virale, moltiplicandosi di bacheca in bacheca. Molto "gettonato", se così si può dire, anche il filmato degli esilaranti tentativi di Stroll di uscire dalla ghiaia, con la sua monoposto diventata quasi un fuoristrada 4x4.

Dopo la partenza ritardata per il testa coda, su pista bagnata scatta in testa la Mercedes di Russell davanti alla McLaren di Lando Norris. Guadagna una posizione la Ferrari di Leclerc, mentre comincia subito la rimonta la Red Bull di Verstappen dal 17/o all'11/o posto al semaforo verde. La partenza era stata rinviata di 10 minuti per spostare dalla pista l'auto di Stroll. Norris è sotto investigazione perché si è mosso al termine del primo giro di formazione quando la partenza era stata fermata a causa dell'incidente.