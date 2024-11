Verstappen vince in Brasile: da 17esimo a primo, un capolavoro che vale (quasi) il Mondiale

03 novembre 2024 a

Impresa di Max Verstappen, quasi un "suicidio sportivo" dI Lando Norris nel Gran Premio del Brasile che con ogni probabilità chiude la questione Mondiale di Formula 1. A Interlagos, in una gara pazza e pazzesca fin dal warm-up (con l'incidente tragicomico di Lance Stroll finito nella ghiaia durante il giro di riscaldamento) e caratterizzata da pioggia e incidenti, l'olandese della Red Bull torna alla vittoria dopo un lunghissimo digiuno, risalendo dalla 17esima posizione al via al primo posto che lo blinda in classifica.

Al capolavoro del pluri-campione del mondo fa da contraltare la debacle del suo rivale Norris, su McLaren, finito soltanto sesto nella gara che poteva decretarne l'ulteriore avvicinamento nella lotta al titolo Alle spalle di Verstappen, le due Alpine di Esteban Ocon e Pierre Gasly. Quinta la Ferrari di Charles Leclerc, fuori invece l'altra Rossa di Carlos Sainz, protagonista nell'uscita di pista al 40esimo giro che ha visto la sua monoposto andare a impattare contro le barriere.

Gara come detto bagnata, ricca di colpi di scena, interruzioni e sorprese finali, a cominciare dal duo Alpine a chiusura del podio. Norris, nonostante la pole position conquistata nelle qualifiche della mattina non è riuscito a fare meglio della sesta posizione finale, preceduto da Leclerc e dalla Mercedes di George Russell. Tre i piloti ritirati, in una gara cominciata con l'uscita di pista durante il giro di formazione da parte dell'Aston Martin di Stroll, nemmeno riuscito a partire, così come la Williams di Alexander Albon, out per via dell'incidente occorsogli durante le qualifiche. Nel corso della gara, invece, fuori Colapinto (su Williams) e Sainz, per impatti sulle barriere, oltre alla Haas di Hulkenberg, squalificato per essere ripartito dopo un'uscita di pista in cui gli steward avevano agevolato la sua vettura nel rientro in strada. Ottava infine l'altra McLaren di Oscar Piastri, penalizzato per un contatto durante la gara e che chiude tra le due Racing Bulls di Yuki Tsunoda, settimo, e Liam Lawson, nono, con Lewis Hamilton che sulla sua Mercedes chiude la top ten dei punti. Nella classifica mondiale, Verstappen ora guida con 388 punti, 62 in più di Norris a soli 3 Gp dalla fine. A Las Vegas il 24 novembre l'olandese avrà il primo match point iridato.