Champions, l'Atalanta espugna Stoccarda: altra grande impresa, 3 punti d'oro

06 novembre 2024 a

a

a

Impresa Atalanta a casa dello Stoccarda nella quarta giornata della nuova Champions League, 0-2 il finale a cura di Lookman e Zaniolo. Nel primo tempo nulla di fatto, al 9' Pasalic tira ma la palla esce ampiamente sulla destra. Brivido al 34' per l'Atalanta con Touré dello Stoccarda che va a terra in area ma l'arbitro decide che non è rigore. Nel secondo minuto di recupero lo Stoccarda sfiora il vantaggio con un tiro di Undav che sfiora la porta ma esce sulla sinistra.

Nella ripresa parte subito forte l'Atalanta che prova non Lookman a trovare Bellanova ma la conclusione finisce sul fondo. E' però De Ketelaere a fare la differenza appena entrato in campo, servendo Lookman al 50' e arriva il vantaggio della Dea. Al 69' cambio per l'Atalanta, Zaniolo prende il posto di Retegui. Nel 73' De Ketelaere ha un guizzo e tira in porta cntrale, Nubel para senza problemi. Il primo pericolo per Carnesecchi arriva dall'appena entrato Malanga, tiro che finisce di poco fuori sulla destra. E' Zaniolo a provare il raddoppio al 75' ma Nuebel vanifica. E poi l'ex romanista ci riesce portando il 2-0 all'Atalanta all'88' con un campanile sereno non intercettato dalla difesa tedesca, i tre punti sono al sicuro.