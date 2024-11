Ferrari, clamoroso ad Abu Dhabi: l'italiano Francesco Fuoco corre sulla rossa

12 novembre 2024 a

Una promessa da giovane, il cui nome circolava già nel mondo della F1. Poi però per Antonio Fuoco si sono aperte altre porte, specie nel Mondiale Endurance, vincendo la scorsa estate la 24 Ore di Le Mans sulla Ferrari Hypercar. Il pilota di Maranello, a 28 anni, potrebbe però salire su una monoposto di Formula 1 ad Abu Dhabi, nell’ultimo appuntamento della stagione l’8 dicembre. Sarà lui quello che salirà sulla SF-24 di Carlo Sainz, dato che Ollie Bearman ha già disputato il GP del Brasile della Formula 1 con la Haas al posto dell'indisponibile Kevin Magnussen, il terzo di stagione, perdendo dunque lo status di rookie. Il regolamento, infatti, prevede infatti che per essere considerato tale deve aver disputato massimo due gran premi di Formula 1 in carriera.

Spazio molto probabilmente a Fuoco, il 28enne calabrese di Cariati che oltre al suo impegno nell’Endurance è anche uno dei piloti di sviluppo della scuderia F1. Antonio scenderà in pista a Yas Marina in coppia con uno dei suoi più grandi amici, vale a dire l'altro pilota della Ferrari Charles Leclerc, con cui è stato compagno di Academy Ferrari e in Prema in Formula 2 nel 2017.

Intanto proprio ad Abu Dhabi, Leclerc rischia di andare in penalità per aver raggiunto il limite massimo stagionale di tutti i componenti: motore a combustione interna, turbocompressore, MGU-H, MGU-K, accumulatore di energia, centralina e cambio. Il quarto e ultimo motore del ferrarista era stato montato addirittura nel Gran Premio d’Olanda a Zandvoort, prima della sosta estiva, quindi ha già accumulato un chilometraggio importante pur non avendo disputato tutte le sessioni. Da capire se a Las Vegas la Ferrari monti la quinta componente, essendo pista da rimonta in gara, quel che è certo è che una quinta unità andrà montata.