Milan, i rumors sul "giocatore dimenticato": come passa il tempo fuori rosa a 300mila euro al mese

Che fine ha fato Divock Origi? L’attaccante del Milan è scomparso dal radar, anche se sono convocatili per il Milan Futuro insieme a Ballo-Touré. “Non fanno parte del progetto della prima squadra”, è stata la bocciatura di Zlatan Ibrahimovic in passato. Intanto il giocatore, secondo La Gazzetta dello Sport, ha passato del tempo a Roma e Firenze, per un po’ di riposo.

Si allena da solo a Milano, con un preparatore, senza chance di contribuire a campionato o Champions League. Un giocatore al capolinea della sua esperienza al Milan, voluto insistentemente da Maldini nell’estate 2022, arrivando a parametro zero dal Liverpool dopo aver segnato il 4-0 al Barcellona falso la finale di Champions.

Firmò un contratto da 4 milioni netti a stagione fino a giugno 2026, più di 300.000 euro al mese. Da allora è andata francamente malissimo. Poi il cambio di management, da Maldini e Massara alla gestione Furlani-Moncada, che ha scelto di mandarlo in prestito al Nottingham Forest per risparmiare i soldi dello stipendio. L’ultima partita ad aprile in FA Cup, poi il nulla.

Questa estate ha declinato tutte le offerte, come quella in Turchia, e ora si trova a marcire a Milano. Secondo la Rosea, se accetterà di ridursi l’ingaggio per ripartire, magari dall’Inghilterra, magari dal Belgio, troverà una squadra pronta al grande rischio. Per cercare di rilanciare una carriera che a 29 anni è già al capolinea, nel frattempo resta in Italia, dove le ambizioni non ci sono oramai più.