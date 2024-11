Mike Tyson e Jake Paul, "una farsa": quando esplode la rivolta del pubblico

16 novembre 2024 a

Una prova "epica" per molti, "una farsa in nome di una montagna di dollari" per altri. I social si dividono sull'impresa di Mike Tyson, mito della boxe mondiale che a 58 anni riesce nell'impresa di non andare ko contro Jake Paul, muscoloso influencer di 30 anni più giovane di lui.

I fischi della folla che voleva più azione sono esplosi quando il giovane youtuber si è tolto i guantoni prima del gong finale e si è inchinato a Iron Mike. Rendere omaggio a uno dei più grandi nomi della storia del ring non ha fatto grande effetto per i fan che hanno riempito la casa dei Dallas Cowboys della NFL venerdì sera per uno dei match più attesi dell'anno. Paul ha vinto per decisione unanime su Tyson dopo otto round, anche se lo spettacolo non è stato all'altezza del clamore per l'incontro, con l'ex campione dei pesi massimi al suo primo incontro professionistico da quasi 20 anni.

Mike Tyson just made over $20 million for 16 minutes. Trust me, he won. #PaulTyson — W. A. Foster, IV (@AstroEconomist) November 16, 2024

Tutto l'odio della preparazione pre-incontro è svanito, sostituito dai fischi dei fan sconcertati che speravano di più da un incontro che aveva suscitato molte domande sulla sua legittimità. L'incontro non è stato equilibrato nelle carte dei giudici, con uno che ha dato a Paul un vantaggio di 80-72 e gli altri due che lo hanno premiato con 79-73."Complimenti a Mike", ha detto Paul sul ring, senza ottenere molta risposta dalla folla che ha iniziato a uscire prima che la decisione fosse annunciata. "È il più grande. Lo ammiro e mi ispira", ha aggiunto. Tyson in avvio di match si è lanciato in avanti piazzando un paio di bei pugni rapidi, poi non ha provato molto altro per il resto del match.

Anche meno round dei normali 10 o 12 e con un tempo da due minuti invece di tre, insieme a guanti più pesanti progettati per ridurre la potenza dei pugni, non hanno potuto fare molto per generare azione. Paul è stato più aggressivo dopo la rapida esplosione di Tyson nei secondi iniziali, ma i pugni non sono stati molto efficienti. "Ho cercato di fargli un po' male", ha detto Paul, che ha portato il suo record a 11 vittorie e 1 sconfitta. "Avevo paura che mi facesse male. Stavo cercando di fargli male. Ho fatto del mio meglio", ha aggiunto. Paul ha detto di essersi rilassato a partire dal terzo round perché pensava che Tyson fosse stanco e vulnerabile. "Volevo dare spettacolo ai fan, ma non volevo fare del male a qualcuno che non aveva bisogno di essere ferito", ha poi dichiarato.

That was a joke. Don’t care what anyone says but that was about money. Wish Jake Paul would actually fight someone who’s good and in their prime. #PaulTyson — iankc88 (@iankc88442) November 16, 2024

Tyson aveva schiaffeggiato Paul in faccia durante la cerimonia del peso la sera prima del combattimento e si erano scambiati insulti in diversi degli eventi di promozione. Ma l'odio è poi svanito alla fine del combattimento deludente. "Ho grande rispetto per lui", ha detto ancora Paul. "Quella violenza, quella cosa della guerra tra noi, come dopo che mi ha schiaffeggiato, volevo essere aggressivo e buttarlo giù e metterlo KO. Quel genere di cose è svanito con l'avanzare dei round". Il match ha comunque stabilito un record in Texas con un incasso di quasi 18 milioni di dollari, secondo gli organizzatori, e Netflix ha avuto problemi con il feed nel primo evento di sport in diretta della piattaforma di streaming. Netflix ha più di 280 milioni di abbonati in tutto il mondo. "Questo è l'evento più importante", ha detto Paul. "Oltre 120 milioni di persone su Netflix. Abbiamo mandato in crash il sito", ha aggiunto.

I'm glad Jake Paul boxed respectfully and didn't hurt Mike, it otherwise went as I expected. A man 30+ years past his best was never going to come out and put on a wild display, but credit to him for getting in good shape all the same.#PaulTyson #TysonPaul — Mr. Robinson (@TheRobinson1982) November 16, 2024

Su X, non a caso, si leggono parecchi commenti critici per quello che più che sport è stato business, e nemmeno tanto avvincente. "Tyson ha appena guadagnato oltre 20 milioni di dollari in 16 minuti. Fidatevi, ha vinto", "Era uno scherzo. Non mi interessa cosa dice la gente, ma era una questione di soldi. Vorrei che Jake Paul combattesse davvero contro qualcuno che è bravo e nel fiore degli anni", "Sono contento che Jake Paul abbia fatto boxe rispettosamente e non abbia fatto male a Mike, d'altronde è andata come mi aspettavo. Un uomo a più di 30 anni di distanza dalla sua miglior condizione non sarebbe mai riuscito a dare una dimostrazione di forza, ma gli va comunque riconosciuto il merito di essersi rimesso in forma...".