Di Francisca-Vezzali, sul palco finisce male: il messaggio di pace respinto col perdite, interviene il conduttore

19 novembre 2024 a

a

a

No, non si erano tanto amate. Probabilmente mai. E l'ultima conferma ai dissapori è arrivata direttamente dalla festa per i 70 anni delle Fiamme Oro. Si parla di Elisa Di Francisca e Valentina Vezzali, due leggende della scherma italiane. Due che hanno alle loro spalle carriere leggendarie, scandite da successi e ori olimpici. Ma anche da stoccate incrociate, da battibecchi e frecciate. E l'ultimo duello, come detto, è avvenuto soltanto poche ore fa.

Tra gli ospiti d'onore sul palco per la festa delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato di cui entrambe fanno parte, la Di Francisca si è rivolta all'ex compagna di squadra, affermando di voler "mandare un messaggio di pace a Valentina Vezzali", un modo per porre una sorta di pietra tombale ai dissapori tra le due.

L'appello, però, non è stato accolto. Anzi. La Vezzali, pluricampionessa di fioretto, ha risposto in modo piccato, rimarcando che "a livello sportivo ti stimo e ti rispetto, sei stata una grandissima campionessa, ma a livello umano non sei il massimo". Bum. Ma non basta. "Quando imparerai a rispettare le persone...", ha rincarato prima di venire interrotta. Un ultimo grande scontro, in grande stile.

"L'ho chiamata per scusarmi. Mi danno della str***? Non metto maschere": critiche a Pilato, Di Francisca risponde

Il tutto è partito delle parole di Stefano Pantano, che presentava l'evento: "Ora che sui uscita dal mondo della scherma ti senti più scrittrice o opinionista?", ha chiesto alla Di Francisca. Quest'ultima ha risposto: "Nessuna delle due, come parlo faccio danni", il riferimento con tutta probabilità era alla polemica a distanza con la nuotatrice Benedetta Pilato durante le Olimpiadi di Parigi 2024 (la Pilato infatti pianse di gioia per il quarto posto, in estrema sintesi Di Francisca sostenne che quello non poteva essere lo spirito giusto e che Benedetta non era neppure troppo credibile). Dunque, Vezzali ha aggiunto: "Meglio se sto zitta, ma vorrei approfittare dell'occasione per mandare un messaggio di pace alla mia collega Valentina Vezzali". Il resto ve lo abbiamo raccontato.

"Continua a sognare!". Di Francisca sfotte Pilato dopo il bronzo, si scatena Federica Pellegrini

Lo scontro però è proseguito dopo l'evento. Valentina Vezzali, parlando con i giornalisti, ha ribadito: "Lo sport ci accomuna perché è fatto di valori trasversali e universali, ma la prima cosa che mi ha insegnato è il rispetto verso se stessi e gli altri, il che deve portarci a riflettere. Non ho in sospeso niente con nessuno, non ho nulla da chiarire con Elisa. Abbiamo visioni di vita diverse, ognuna vive la propria come crede". Da par suo, Di Francisca è apparsa piuttosto delusa, per quanto ironica: "Non dobbiamo uscire a cena, pensavo fosse una cosa giusta da fare. Il mio stato d’animo? Davvero triste, non so se pranzerò o cenerò...", ha concluso sorniona. Già, le due non si sono mai, ma proprio mai, amate...