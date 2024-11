Anna Kalinskaya, a che commento ha messo "mi piace": bordata contro Sinner

21 novembre 2024 a

La crisi tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sta diventando la vera telenovela di queste ultime settimane dell'anno. Stando a quanto si apprende, i due sarebbero ai ferri corti. E gli ultimi episodi possono solo confermare questi rumors. La russa non si è presentata a Torino per sostenere il suo fidanzato alle Atp Finals. Ha preferito volare fino a Miami - in Florida - per trascorrere qualche giorno di relax insieme alle sue amiche. Lui, invece, poco dopo aver sconfitto Talor Fritz, ha colto l'occasione per ringraziare e salutare tutti, arbitro compreso. Tutti, tranne Anna.

Insomma: guai in paradiso. Ma forse potrebbe esserci di mezzo un'altra ragazza. E non una qualunque: si tratta di Maria Braccini, ex fidanzata storica del campione altoatesino. La ragazza, a differenza di Anna, è stata avvistata all'Inalpi Arena. E per alcuni la sua presenza è un dettaglio lampante che dimostra la rottura del rapporto tra Jannik e la tennista russa.

Intanto i fan di Kalinskaya si sono fiondati sulla sua pagina Instagram per inviarle messaggi di stima e vicinanza. "Jannik non la apprezza abbastanza", ha scritto uno di questi. Un commento che sembra aver trovato d'accordo la tennista russa, che ha lasciato un bel like in segno di totale approvazione.