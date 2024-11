Real Madrid, "cosa mi ha appena scritto Carlo Ancelotti": un clamoroso sms in diretta

30 novembre 2024 a

Carlo Ancelotti sta vivendo uno dei periodi più difficili da quando siede sulla panchina più prestigiosa del mondo. Il Real Madrid, nonostante l’acquisto del fenomeno francese Kylian Mbappé, sta faticando in Spagna e in Europa. E come sempre in questi caso il colpevole numero uno è l'allenatore. Anche se la passata stagione ha portato il club ancora una volta sul tetto d'Europa.

Ancelotti, nonostante la sua vastissima esperienza, sta sentendo sulle proprie spalle, la pressione data dai cattivi risultati. E, durante la trasmissione spagnola El Larguero su Cadena SER, ha mandato un messaggio a un giornalista con l'intento di farglielo leggere in diretta. "Gli ho mandato un messaggio questo pomeriggio e gli ho parlato", ha spiegato Alberto Cerutti durante lo show. "Gli ho detto che Cadena SER mi avrebbe chiamato e lui mi ha detto di dirvi che nella finale di Champions League, a Monaco sarà presente il Real Madrid", ha aggiunto il giornalista.

️ El MENSAJE de ANCELOTTI para #ElLarguero, a través de Alberto Cerruti



⚠️ "Diles cualquier cosa, pero lo más importante es que el Real Madrid ESTARÁ en la FINAL de la Champions"



"El número de lesiones es increíble, pero NO es culpa suya" pic.twitter.com/JrE961DDNh — El Larguero (@ellarguero) November 28, 2024

Alberto Cerruti ha affermato di aver parlato telefonicamente nelle ultime ore con l'allenatore del Real Madrid, il quale gli avrebbe trasmesso tranquillità, esonerandosi da alcuni fattori sfortunati come la piaga di infortuni o il rigore sbagliato da Kylian Mbappé. Ma in ogni caso, l'ex Milan rischia seriamente di perdere sia la Liga sia il passaggio diretto in Champions.