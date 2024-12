Edoardo Bove, la denuncia di Mentana dopo il malore: "Gentaglia schifosa, avvoltoi in picchiata"

02 dicembre 2024 a

"Gentaglia schifosa". I follower di Enrico Mentana, su Instagram, commentano in maniera (quasi) unanime lo sconcertante ultimo post pubblicato dal direttore del TgLa7, relativo al malore di Edoardo Bove durante Fiorentina-Inter di domenica.

Il 22enne centrocampista romano della Viola, vittima di un arresto cardiaco al 17' del primo tempo, è ricoverato all'ospedale Careggi di Firenze ma fortunatamente sta meglio e ha ripreso conoscenza dopo essere stato sedato per precauzione. Nelle ultime ore, però, su X si sono sprecati commenti vergognosi testimoniati dallo screenshot di Mentana.

C'è chi scrive "anche Bove paga gli effetti del vaccino", e chi aggiunge "Povero Bove, altra vittima del vaccino", "Santo cielo, un'altra vittima del vaccino!". Bestialità firmate, scrive laconicamente Mentana, da "avvoltoi in picchiata".

I no vax vengono messi alla berlina dalla stragrande maggioranza degli utenti: "Dunque le persone secondo loro stanno male solo dal 2020?", "Ma hanno una lista con chi si è vaccinato e chi no?", "Ma non dargli spazio a questi decerebrati...", "Qualcuno dica che quando morì Astori il COVID non esisteva", "Che tristezza questi commenti", "Poveracci, non vivono per altro ormai. Aspettano come gufi che qualcuno si senta male per sfogare le loro frustrazioni così. Mi fanno molta pena", "Dici che fra 20 anni ancora sarà così? Uh maró!!!", "Dio mio i soliti cretini che non si smentiscono mai... Purtroppo a Astori e altri é successo prima del Covid", "Io ho paura! Questa gente vota", "Certo che devono avere un'esistenza davvero misera questi figuri", "Ma quanta ignoranza!!", "Hanno perso un'altra occasione per tacere. Vergognosi!!!!", "Quando hai una sola risposta sbagliata e ti serve per giustificare tutto. Troppo comoda la vita", "NON bisogna dare visibilità a questa gente. NON bisogna dare visibilità a questa gente. NON bisogna dare visibilità a questa gente", "Se i no vax fossero esistiti a Maratona avrebbero gridato al 'complotto da siero' anche alla morte di Filippide. Povera patria", "Fosse vero, il vaccino starebbe facendo le vittime sbagliate. Così, a naso", "Ma quanto fanno schifo?", "È un continuo, certe volte nemmeno le leggono per intero le notizie!".

Ma c'è anche chi tiene duro, avanza il dubbio e addirittura accusa Mentana, ribaltando la situazione: "E se invece il problema fosse la malattia Covid e non il vaccino? Ci avete mai pensato? Perché è una malattia altamente infiammatoria che attacca non solo le vie respiratorie! Eh! Una volta non si leggeva mai che una persona moriva di malore o si sentiva male per malore, si specificava sempre chiaramente la causa, ora invece si fa terrore e si dà man forte ai no-vax con l'incertezza! Ah, la stupidità umana! A proposito, comunque era una crisi epilettica... L'epilessia è sempre esistita". Oppure: "Mi piacerebbe sapere da Mentana che cosa dà a lui la sicurezza che non sia colpa del vaccino", "Certo che per far vedere che hai ragione tu caro Enrico Mentana addirittura approfitti di una situazione grave come il malore di un calciatore in campo!", "Costringere tutti a vaccinarsi è stato così sbagliato che ad oggi mi pare giustissimo strumentalizzare ogni attacco cardiaco".