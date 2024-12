Paulo Fonseca perde il controllo in tv: "Sono disgustato, guardate cosa ha fatto..."

07 dicembre 2024 a

Non dite a Paulo Fonseca che il suo Milan ha messo in bacheca l'ennesima sconfitta di questa stagione. E non ditegli che l'Atalanta ha messo sotto i rossoneri. Il nuovo profeta del calcio infatti sbotta davanti alle telecamere e come una furia attacca l'arbitraggio del match contro i bergamaschi.

A fine gara davanti ai microfoni di Sky, Fonseca è una vera e propria furia: "Abbiamo perso una partita iniziata con un gol irregolare che ha cambiato la gara. Sono disgustato. Ogni settimana ci sono tanti errori. Questo arbitro (La Penna) era stato qui a fare il Var nella partita contro l’Udinese: andate a vedere quello che è successo. Avevo paura di questa designazione e ha iniziato la partita molto bene...".

Poi il tecnico del Milan ha aggiunto: "Meritavamo di più. Abbiamo preso due gol su calcio d’angolo. Sono stato zitto, non ho mai parlato di arbitraggi, ma tutti ne parlano e hanno ragione. Oggi sono io che non riesco a stare zitto. Il primo gol dell'Atalanta è viziato da un fallo chiaro. Non ci sono dubbi. Oltre l'episodio c'è il modo in cui l’arbitro ha guidato la partita. Gli arbitri hanno un lavoro difficile, ma sono stanco degli stessi errori contro gli stessi club. Contro il Milan è sempre lo stesso. Non c’è rispetto per il Milan. Non ho paura di dire la verità. Ho sempre rispettato il lavoro degli arbitri, ma ci sono tanti errori tutte le settimane contro di noi. Come l’arbitro ha diretto la gara è una mancanza di rispetto nei confronti del Milan. Non si tratta del singolo episodio ma della gestione della gara".