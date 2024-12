Fonseca, "arbitri furiosi". Tam tam impazzito: cosa rischia l'allenatore del Milan, sanzione senza precedenti?

08 dicembre 2024 a

a

a

Adesso rischia grosso, Paulo Fonseca. No, non l'esonero: il ko contro l'Atalanta allontana ulteriormente il Milan dal quarto posto ma RedBird salvo clamorosi crolli non interverrà sulla panchina, perlomeno non in questa stagione. Ogni decisione sarà presa in estate, a campionato finito.

Il pericolo, per il tecnico rossonero, è venire punito, e pesantemente, dal giudice sportivo. Secondo vari retroscena, infatti, gli arbitri sarebbero furioso con l'ex Lille per quanto si è lasciato sfuggire in conferenza stampa venerdì sera, in uno sfogo che a molti è parso eccessivo e che lo stesso allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini non ha esitato a smontare con parole sarcastiche.

"Sono disgustato, guardate cosa ha fatto...": Fonseca perde il controllo in tv

"Questo arbitro (La Penna, ndr) è stato qui a fare il VAR contro l'Udinese: andate a guardate quello che è successo. Io avevo paura per questa partita. Il modo in cui ha diretto la partita è evidente, non c’è rispetto", ha attaccato Fonseca riferendosi al primo gol dell'ex De Ketelaere, a suo dire da annullare perché prima di colpire di testa a due passi da Maignan si sarebbe appoggiato fallosamente sulle spalle di Theo Hernandez.

"Prima gli ha riso in faccia, poi Fonseca...": il retroscena esplosivo su Gasperini in mixed zone

Parole intempestive, anche perché come ricorda Sportmediset gli arbitri proprio in questo turno avevano indetto una manifestazione di sostegno contro la violenza sui direttori di gara. Secondo il Corriere della Sera, sarebbero intenzionati a chiedere per Fonseca "una sanzione esemplare", una squalifica pesante per scoraggiare gli altri tecnici a spargere sospetti e veleni sulle ex giacchette nere. Fonseca, dunque, potrebbe non sedere sulla panchina rossonera perlomeno nel prossimo match a San Siro contro il Genoa. Tutto da vedere però se l'eventuale squalifica (e la multa) non possa essere addirittura più sostanziosa.