Carlos Sainz, lo straziante video rubato nel paddock: pianto disperato per l'addio alla Ferrari

Dopo quattro stagioni ricche di vittorie e soddisfazioni, cala il sipario sull'avventura di Carlos Sainz in Ferrari: ultimo atto la gara di Abu Dhabi, chiuso al secondo posto, 25esimo podio con la scuderia di Maranello. Lo spagnolo l'anno prossimo sarà in Williams. Un addio, quello alla Ferrari, dovuto alla necessità di far posto a Lewis Hamilton. Un addio e un mancato rinnovo di contratto che hanno fatto profondamente soffrire Sainz, che non lo ha mai nascosto. E che non ha però mai fatto mancare un grammo di impegno: anche questa, per lui è stata una stagione sensazionale.

Il secondo posto ottenuto nella gara di Yas Marina, alle spalle del vincitore Lando Norris, rappresenta il massimo risultato possibile considerando le prestazioni delle monoposto in pista. Sebbene non sia stato sufficiente per conquistare il titolo costruttori, che è andato alla McLaren, lascia poco spazio a rimpianti. “Grazie Ferrari, è stato un piacere correre per voi. Forza Ferrari sempre”, così Sainz nell'ultimo team-radio con la Ferrari.

Chiamato a rispondere su quali emozioni abbia provato durante gli ultimi giri al volante della Ferrari, Sainz ha preferito non sbottonarsi: "Se mi sono emozionato? Ho fatto del mio meglio per restare concentrato e per fare il massimo che la vettura potesse fare oggi, credo. Forse è stato nel casco, forse è stato nei 10 minuti prima della gara quando ero in macchina, forse è stato nel giro di rientro, o forse non lo saprete mai", ha risposto un enigmatico Sainz.

Le emozioni, però, sono esplose nel paddock, emozioni irrefrenabili. Già, la festa organizzata dalla Ferrari per salutarlo lo ha toccato nel profondo. Tra gli omaggi e i pensieri condivisi dai membri del team, quello di Charles Leclerc, compagno di squadra e rivale in pista, ha colpito nel segno. Leclerc, da par suo, appariva molto provato e deluso per non essere riuscito a coronare la loro avventura in rosso con il titolo costruttori. E quell’atmosfera carica di significato, Sainz non ha potuto trattenere le lacrime: certo, la gratitudine verso il team, ma anche il rimpianto per l'addio a Maranello, un addio che Sainz non avrebbe mai voluto consumare.

Ma dopo le lacrime si volta pagina. Presto Sainz sarà in pista per i test con la Williams. In Ferrari inizia l'era-Hamilton, il sette volte campione del mondo che ad Abu Dhabi, a sua volta, si è congedato dalla Mercedes. Anche per Lewis, le emozioni sono state profonde, purissime. Ma anche il britannico volta pagina. In Formula 1 non ci si ferma, ma.