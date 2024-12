Carlos Sainz, l'ultimo team radio: "Per sempre", valle di lacrime in Ferrari

09 dicembre 2024 a

Prima la speranza (per il contatto Verstappen-Piastri), poi l’amore per un titolo Costruttori sfuggito di soli 14 punti, con la sensazione che senza i passi falsi nel quartetto di gare tra Canada e Silverstone la situazione sarebbe potuta essere differente.

Ad Abu Dhabi non sono bastati il secondo e terzo posto di Carlos Sainz e Charles Leclerc. La Ferrari ha chiuso come seconda il Mondiale Costruttori, mentre il monegasco terzo, non riuscendo nel tentativo di superare Lando Norris, vincitore del Gran Premio di Yas Marina. Quella degli Emirati Arabi, però, è stata anche l’ultima gara di Sainz con la Ferrari, lasciata dopo quattro anni di amore e quattro vittorie (l’ultima a Città del Messico).

Alla fine della gara, Sainz, dopo aver tagliato il traguardo conquistando il secondo posto, ha salutato e ringraziato via radio tutto il suo team: “Grazie ragazzi, è stato un piacere, forza Ferrari sempre”. Un saluto commovente per un pilota che ha saputo crearsi un grande rispetto a Maranello.

Carlos Sainz Jr.'s final radio message as a Scuderia Ferrari driver: 'Forza Ferrari Sempre.' pic.twitter.com/YE9gXMYFBR — Alex. (@normelpeople) December 8, 2024

Poi, qualche ora dopo la fine del GP, ha lasciato tutti con una grande risata, rispettando la previsione fatta in stagione: “Se Zhou va a punti entro la fine della stagione uso questo costume”.

Detto fatto, il cinese ha chiuso ottavo nel penultimo GP del Qatar, e Carlos si è messo un grande vestito da chili addosso, scattando la foto con l’uscente pilota del team Sauber, che nel 2025 potrebbe diventare guida di riserva di Maranello.