Nick Kyrgios, l'ultima porcheria contro Jannik Sinner: "È uno scherzo? Ci vogliono persone di classe e oneste"

09 dicembre 2024

Nick Kyrgios ne ha per tutti. Non solo l'australiano sta continuando ad attaccare Jannik Sinner. Ma ora se la sta prendendo anche con il suo coach, Darren Cahill. Il tema è sempre lo stesso: la positività del numero uno al mondo al test antidoping di Indian Wells. Il 29enne da tempo non calca i campi da tennis, causa infortunio. Ma nel mentre si è reinventato opinionista e ha deciso di diventare il nemico numero uno proprio dell'azzurro, che gli ha soffiato la fidanzata Anna Kalinskaya.

L'australiano è attivissimo sui social network. Soprattutto su X, dove tweetta a raffica contro Sinner. Di recente ha risposto a un post con cui Tennis Australia, ovvero la Federtennis locale, ha premiato Cahill per la 'coaching excellence performance' nel 2024. "Questo è uno scherzo, vero? Ci vogliono persone di classe e oneste", ha scritto Nick Kyrgios senza usare mezzi termini.

This is a joke right - have some class and integrity people. — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) December 9, 2024

Il post contro Cahiil arriva appena tre giorni dopo che lo stesso Kyrgios aveva ricordato ai suoi followers di aver sconfitto i tennisti più grandi di tutti i tempi. "Finalista del Grande Slam, ho sconfitto tutti i più grandi di tutti i tempi, non mi sembra male". E l'australiano aveva precisato di aver conseguito questi traguardi "senza droghe". Insomma: oltre che rancoroso, Kyrgios sembra essere anche molto modesto.