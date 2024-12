Onana, altro disastro allo United: come ha regalato il gol , "una cosa orribile"

13 dicembre 2024 a

Un altro errore inguardabile, di diversi altri commessi da quando difende la porta del Manchester United. André Onana, da quando ha lasciato l’Inter, ha avuto una inflessione nella sua carriera e il rapporto con lo United non è mai del tutto decollato. Il portiere nigeriano ne ha combinata un’altra delle sue in Europa League contro il Viktoria Plzen, con i Red Devils che, per il suo errore, hanno rischiato di perderla prima di ribaltare il risultato sul 2-1 nei minuti finali.

La faccia di Amorim in panchina è stata tutto un programma. Tutto è nato quando l’ex Inter ha provato a dare la palla a Matthijs de Ligt, sbagliando tempo e forza del passaggio e favorendo così l'intervento del calciatore ceco, lesto a rubare la sfera e a metterla dentro con Onana che è distante dalla sua porta.

Per lo United, così, si è vista in lontananza la possibilità di una terza sconfitta di fila dopo i k.o. in Premier contro il Nottingham Forest e l’Arsenal. Per fortuna poi Hojlund, con una doppietta, è riuscito a ribaltare il risultato trovando il gol nel finale.

L’errore di Onana però non è passato inosservato, criticato duramente da Robbie Savage, ex calciatore gallese dello United, nella trasmissione sportiva su TNT Sport: "Quel passaggio effettuato mentre è fuori dai pali è qualcosa di orribile”, le sue parole. E non è stata l'unica incertezza dell'ex numero uno dell'Inter, considerando anche che nello stesso match un paio di uscite a vuoto hanno messo a repentaglio le coronarie dei tifosi. Aspetto simile gli è capitato anche contro il Bodo/Glimt ma gli andò bene.