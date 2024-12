Edoardo Bove, il giocatore è stato dimesso dall'ospedale: dove è atteso domani

13 dicembre 2024 a

Il centrocampista viola Edoardo Bove ha lasciato quest'oggi l'ospedale di Careggi di Firenze dove era ricoverato dall'1 dicembre scorso in seguito a un malore accusato in campo mentre si stava disputando la gara di serie A fra Fiorentina e Inter. Dopo aver subito un intervento tre giorni fa per l'inserimento di un defibrillatore removibile, gli esami a cui si è sottoposto nelle scorse ore hanno evidenziato un sensibile miglioramento delle sue condizioni e dunque ha fatto ritorno a casa. Forse già domani è atteso al centro sportivo Viola Park a Bagno a Ripoli per fare visita ai suoi compagni di squadra, allo staff tecnico guidato da Raffaele Palladino e ai dirigenti gigliati.

Buone notizie dalla seduta di allenamento svolta quest'oggi dalla Fiorentina, reduce dal successo per 7-0 ottenuto contro gli austriaci del Lask, in una gara valida per la fase a girone unico di Conference League. Il centrocampista Cataldi, che ha saltato l'impegno di ieri al Franchi per aver subito un colpo domenica scorsa contro il Cagliari, ha svolto allenamento completo con i compagni e dunque salvo sorprese sarà a disposizione per la gara che domenica opporrà i gigliati al Bologna.

Non disponibili Pongracic, infortunato, e ovviamente Bove che proprio oggi è stato dimesso dall'ospedale Careggi. Tornerà ad allenarsi con i compagni Cristiano Biraghi, escluso dalla gara contro il Lask per scelta tecnica. Non cambiano comunque i programmi per il futuro dell'ex capitano viola che a gennaio prossimo sarà ceduto, ma non va considerato fuori rosa.