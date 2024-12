Serie A, vincono Bologna e Verona: brutto ko per Fiorentina e Parma

15 dicembre 2024 a

Il derby dell'Appennino è del Bologna. Al termine di una partita sofferta i rossoblù strappano i tre punti a una Fiorentina, reduce da 7 vittorie di fila, che e' sembrata stanca. Italiano adatta Holm a terzino sinistro, dà fiducia a Dominguez e Castro guida l'attacco. Per Palladino (che non è andato in panchina a causa della perdita della mamma, al suo posto il vice Citterio) una sola sorpresa, c'e' Gudmundsson al posto di Sottil. Pronti via e Beltran non trova l'impatto su cross di Kean (5'). Subito dopo Dominguez e Pobega non centrano lo specchio. All'11' è perfetto l'assist di Adli per Gudmundsson, Skorupski e' super. Contropiede ficcante dei felsinei poco dopo il quarto d'ora, Castro non riesce a controllare la forza. Al 19' è Kean a metterla dentro su assist di Cataldi ma l'attaccante della Nazionale è in fuorigioco.

Dopo la mezz'ora le due squadre si allungano. Odgaard manda alto (36'), Pobega rischia la seconda ammonizione quindi Ndoye si infortuna in un contrasto con Gosens. Il bolognese uscira' all'intervallo. Cataldi impegna il portiere avversario (43') quindi, al 44', Kean va di testa sugli sviluppi di un angolo, ottima risposta di Skorupski. Nella ripresa 14 secondi e un destro di Castro centra in pieno il palo con De Gea battuto. Pobega impegna il portiere viola (5'), si alzano i ritmi. Al 10' Odgaard tira di potenza, De Gea mette in angolo. Beltran spreca (11') quindi entra Sottil e, al 14', Castro è perfetto per Dominguez, cross per Odgaard che, con il destro, la mette dentro. Al 18' ancora Castro, stavolta per Holm, che spreca clamorosamente. Odgaard (22') semina il panico in area avversaria, Ranieri chiude in extremis. Fiorentina tutta all'attacco, alla ricerca del gol del pari e al 34' Skorupski salva sulla linea. Arrembaggio finale viola ma il risultato non cambia. La Fiorentina si ferma, il Bologna continua a salire.

Vittoria fondamentale per il Verona che rialza la testa e batte in trasferta il Parma per 3-2 grazie alle reti di Coppola, Sarr e Mosquera. Ai padroni di casa, invece, non è bastata la doppietta messa a segno da Sohm. Gli scaligeri tornano al successo dopo quattro sconfitte consecutive e "saldano" la panchina traballante di Zanetti. Agganciati in classifica gli uomini di Pecchia, alla quarta sconfitta nelle ultime sei gare giocate. La gara del Tardini si è accesa nel giro di pochi minuti, è stato Coppola (5') a sbloccare la sfida con un colpo di testa a superare Suzuki (il portiere giapponese è stato ingannato da un rimbalzo nell'area piccola). La reazione dei ducali è arrivata nel giro di pochi minuti, al 19' Bonny ha calciato in porta, Ghilardi ha respinto sulla linea, ma sulla ribattuta è arrivato Sohm che ha ribadito in rete pareggiando i conti.

La prima fiammata del secondo tempo è stata quella di Almqvist, una conclusione violenta uscita di poco sopra la traversa. Nel momento migliore del Parma è stata la squadra di Zanetti a trovare il gol del vantaggio: Sarr, al 12', ha lanciato Harroui sulla destra presentandosi poi in area per colpire e firmare il suo secondo centro in campionato. Pochi minuti più tardi è stato lo stesso Harroui ad avere la palla del 3-1 ma il suo tiro è terminato sul fondo: l'ex Frosinone è uscito subito dopo la conclusione a causa di un problema al ginocchio. Gli uomini di Pecchia hanno provato in tutti i modi a pareggiare i conti, Man - dopo un buon pallone lavorato da Bonny - si è divorato l'occasione del possibile 2-2. Al 30' ci ha pensato Mosquera a chiudere virtualmente il match: contropiede rapido del Verona che ha sfruttato ancora una volta una lettura difensiva sbagliata da parte del Parma. Allo scadere Sohm ha provato a riaprire la gara con una gran conclusione dalla distanza ma la rete del centrocampista svizzero non è bastata per evitare il ko ai ducali.