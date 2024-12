Gigio Donnarumma, il messaggio sprezzante di Mario Balotelli: "Non poteva prenderti il naso?"

20 dicembre 2024 a

Poteva andare molto peggio, ma per fortuna "sta bene". Gigio Donnarumma è uscito malconcio dopo un brutale scontro di gioco con Wilfried Singo. L'ex giocatore del Torino ha lasciato andare il piede, nonostante il portiere azzurro fosse in anticipo sull'uscita bassa. I tacchetti del terzino sono finiti sulla faccia dell'ex Milan, sfigurandogli il volto. Tra l'altro, l'arbitro Letexier non ha nemmeno ammonito il giocatore, nonostante quell'intervento fosse pericoloso e sconsiderato. Ma tant'è.

"Tutto bene". Il giorno dopo il brutto scontro di gioco con Wilfried Singo nel primo tempo della partita tra il Monaco e il suo Paris Saint Germain, in cui ha rischiato gravi traumi, Gianluigi Donnarumma si è fatto vivo sui social per tranquillizzare i tifosi, pubblicando una foto che lo ritrae rilassato sul divano di casa e con in braccio l'amato barboncino. Una vistosa benda copre la guancia destra del giocatore, colpita dai tacchetti dell'ex granata Singo mentre il portiere del club francese e dell'Italia stava effettuando un'uscita bassa. Lo scontro ha provocato alcune ferite e contusioni alla zona appena sotto l'occhio destro.

Ma gli amici di Gigio, forse per sdrammatizzare, hanno deciso di riempire l'account Instagram dell'ex Milan con commenti ironici e sprezzanti. "Sei più bello così fratm", ha scritto l'ex Chievo Stefano Sorrentino. "Fraté, sei pronto per Gomorra 6", il messaggio di Marco Borriello. E poi c'è il solito Balotelli, che si è sempre distinto per il suo humor senza pietà: "Caz*** non poteva prenderti il naso?".