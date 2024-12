Jasmine Paolini, ecco quanti milioni di dollari ha incassato nel 2024

20 dicembre 2024 a

Jasmine Paolini è stata inserita nella classifica delle 20 sportive più pagate nel 2024. Forbes l’ha piazzata al quattordicesimo posto con 8 milioni di dollari tra i guadagni in campo e quelli fuori, tramite sponsorizzazioni e diritti di immagine. Curiosamente tra le 20 in classifica la Paolini è tra le poche che deve i suoi guadagni soprattutto ai meriti sportivi: ha intascato 6,5 milioni di dollari grazie ai traguardi raggiunti in campo.

Al primo posto c’è Coco Gauff con 34,4 milioni: 9,4 guadagnati in campo e 25 fuori. Classifica che è dominata dalle tenniste, che occupano undici delle venti posizioni. Per la Paolini si sta chiudendo un 2024 da sogno, in cui ha guadagnato tanto grazie al meraviglioso exploit tennistico, che l’ha condotta ai vertici del circuito Wta. Solo nell’ultimo anno Jasmine ha vinto un 1000 a Dubai, ha fatto due finali Slam, conquistato un oro olimpico in doppio e trionfato in Billie Jean King Cup.