Balotelli al Genoa, una umiliazione: "Quanti minuti ha giocato, quanti palloni ha toccato"

Doveva essere l'uomo del Genoa nella missione-salvezza, ma finora Mario Balotelli è rimasto a guardare e i suoi numeri sotto la Lanterna, da quando è tornato in Italia e in Serie A, sono più che deludenti, decisamente umilianti. Per lui e per il Grifone.

A 34 anni, l'ex SuperMario si è dimostrato molto fumo e poco arrosto. Le promesse si sono scontrate con la dura realtà: tenuta fisica e atletica rivedibile inserita in un contesto tecnico e societario decisamente penalizzante. Il mister che lo aveva fortemente voluto, Alberto Gilardino, è stato licenziato proprio mentre viene chiuso il contratto con Balotelli, svincolato da mesi. A sostituirlo Patrick Vieira, ex centrocampista star della Francia, dell'Arsenal, della Juventus e dell'Inter che aveva bistrattato l'attaccante italiano ai tempi del Nizza, facendo di tutto per cacciarlo.

Quindi il cambio di proprietà del club, con la fuga degli americani di 777 Partners e l'arrivo dell'imprenditore romeno Dan Sucu. E una classifica ancora critica: il Genoa è sì 13esimo con 16 punti, ma con due sole lunghezze di vantaggio sul Cagliari terz'ultimo. Non si può stare tranquilli, insomma.

Anche perché l'apporto di Balotelli è nullo. Vieira ha giurato che i rapporti con lui sono buoni, ma l'ex Inter, Manchester City e Milan per ora è un fantasma. Da quando è tornato lo scorso ottobre, è sceso in campo solo in 5 occasioni, sempre subentrando nel finale dalla panchina, e giocando appena 49 minuti complessivi (di cui 18 contro il Como). Non solo: in campo, come sottolinea Fanpage, ha toccato la miseria di 19 palloni. e nessuno nell'area avversaria, la zona che dovrebbe presidiare. Da vice-Pinamonti a brutta statuina.