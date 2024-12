Tomori alla Juve, i tifosi del Milan tremano: dove e quando si può chiudere

24 dicembre 2024 a

a

a

Fikayo Tomori potrebbe essere uno dei protagonisti del mercato invernale della Juventus. La voce, clamorosa, circola da tempo e ora sta prendendo sempre più corpo. Il difensore inglese, che al Milan sembra aver perso il suo posto nelle gerarchie di Paulo Fonseca, potrebbe lasciare i rossoneri nel caso arrivasse un’offerta “seria”. Cristiano Giuntoli, sempre attento alle dinamiche del mercato difensivo, ha messo il nome di Tomori in cima alla lista dei potenziali rinforzi, soprattutto in seguito agli infortuni di Bremer e Cabal.

L’idea di aggiungere Tomori alla rosa bianconera piace anche per le esigenze di Thiago Motta, che necessita di alternative valide in difesa. Oltre all’inglese, negli ultimi giorni si è parlato anche di Antonio Silva del Benfica, ma Tomori rimane un’opzione particolarmente interessante. Insomma, si potrebbe ritrovare in bianconero la coppia Tomori-Kalulu. E sarebbe davvero clamoroso.

Secondo le indiscrezioni, Cristiano Giuntoli potrebbe incontrare i dirigenti del Milan a Riad, in occasione della Supercoppa Italiana, per discutere di Tomori. Il difensore, ormai ai margini del progetto rossonero e in aperto contrasto con Fonseca, rappresenta un profilo su cui la Juventus lavora da tempo.

In ogni caso, l’operazione presenta almeno due nodi da sciogliere. Il primo riguarda le richieste economiche del Milan, intenzionato a monetizzare la cessione del giocatore, specie considerando le voci di un interesse da parte del Newcastle. La seconda è legata al clima di competizione tra le due squadre: il Milan non sarebbe disposto a “regalare” un rinforzo a una diretta avversaria per la corsa alla Champions League, soprattutto dopo il caso Kalulu, caso che per ovvie ragioni la tifoseria ancora non ha digerito. Quest’ultimo, ceduto in estate con un prestito oneroso da 3,3 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 14 milioni più bonus, ha lasciato un certo rammarico tra i rossoneri.

Emergenza-Juve, altro sgambetto al Milan: spunta un nome pesantissimo per la difesa

Come riportato da Sportmediaset, il Milan, scottato dall’esperienza con Kalulu, sarebbe fermo sulla valutazione di almeno 30 milioni di euro per Tomori. Dal canto suo, la Juventus non sembra disposta ad andare oltre un prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 15 milioni, una cifra decisamente inferiore alle aspettative rossonere. Ma il calciomercato, come è noto, è il regno del possibile e dell'impossibile.