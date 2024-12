Milan, addio-Tomori: è a un passo dalla Juve. Il ribaltone: chi arriva in rossonero

27 dicembre 2024 a

La clamorosa ipotesi di un addio di mercato potrebbe andare di scena a gennaio, secondo La Gazzetta dello Sport: Fikayo Timori alla Juve o all'estero, e Milan su Cristhian Mosquera, centrale spagnolo classe 2004 del Valencia. Il primo ha perso il posto da titolare nelle ultime settimane, dato che Paulo Fonseca ha dato fiducia alla coppia Gabbia-Thiaw, il secondo potrebbe arrivare con un esborso di 25 milioni, fattibile solo nel caso di addio dell’inglese. Sondato anche dal Napoli, anche se i rossoneri vorrebbero cederlo all’estero, in particolare in Premier League. Soprattutto è il Newcastle ad aver mostrato interesse, mentre in secondo piano c’è anche il West Ham.

In Spagna, Mosquera ha un contratto in scadenza con il Valencia a fine 2026 e non sta considerando l’idea di rinnovare. Assistito da Sergio Barila, ha già ricevuto attestati di stima da club importanti come l’Atletico Madrid e difficilmente resterà nella Comunità Valenciana. Il cartello è di 25 milioni, come detto fattibile solo in caso di cessione di Tomori, l’ingaggio non sarebbe un problema perché in linea con i parametri rossoneri.

Il suo debutto Mosquera lo ha fatto nella stagione 2021-22, da piccolo preferiva il basket, fino a quando un cugino non l’ha convinto a darsi al futsal, sostanzialmente perché gli mancava un giocatore in squadra. Dal calcio a 5 a quello a undici il passo è stato poi naturale. Poi la crescita e l’arrivo in prima squadra a Valencia. Il Milan ha pensato a lui la scorsa estate, prima di puntare su Pavlovic. Il mercato però ora è cambiato e un cambio a gennaio potrebbe arrivare.