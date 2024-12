Diletta Leotta, calze a rete ma scorda la gonna: si presenta allo stadio così, tutti impazziti

30 dicembre 2024 a

L'ultima trasferta di lavoro di Diletta Leotta del 2024 è un colpo alle coronarie degli appassionati di calcio e degli abbonati di DAZN. La splendida inviata siciliana è di scena a Torino, per il posticipo domenicale delle 18 tra Juventus e Fiorentina.

n big match in piena regola, tra i bianconeri di Thiago Motta afflitti da pareggite acuta ma ancora all'inseguimento del sempre più lontano treno scudetto, e i viola di Palladino reduci da due ko di fila ma insieme alla Lazio l'autentica sorpresa di questa prima metà di stagione.

Alla fine, finirà 2-2 con gol nel finale di Sottil per gli ospiti a regalare l'ennesima amarezza alla Signora. I suoi tifosi però, e non solo loro, forse avevano ancora negli occhi l'immagine per certi versi sconvolgente di una Leotta arrivata ai tornelli dell'Allianz Stadium... senza gonna.

Diletta ha pubblicato su Instagram le foto allo stadio e a tutti è balzato agli occhi il look come minimo ardito del pre-gara: giaccone tipo bomber e, sotto, quello che sembra a tutti gli effetti un body nero, con le gambe coperte solo da conturbanti collant neri. Una volta arrivata a bordo campo, invece, l'inviata di DAZN ha scelto un maglioncino di lana lavorato e attilatissimo e una minigonna molto mini.

Raffica di complimenti sui social, anche se la prima versione in deshabillé o quasi ha attirato anche parecchie ironie tra i commenti. "Mi chiedo ma non sentí freddo?", "Confondere la cubista con la professione giornalistica…", "Ma stai sempre a cosce de fori?", "Hai un fisico mozzafiato", "Vorrei rimanere incastrato nei tornelli con te". O ancora: "You are as big as the world in my little heart", "Si è scordata il sotto... che ridicola", "Costume intero?". "Dimenticato la gonna?", "Goku faceva l'opposto nei combattimenti, pantaloni e niente maglia. Se vuoi eh". E l'immancabile: "Poi non ti lamentare se la gente commenta...sei pur sempre una mamma".