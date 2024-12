Paulo Fonseca, la rivolta dei tifosi contro il Milan: "Quelle mer*** ti hanno abbandonato"

30 dicembre 2024 a

Paulo Fonseca non è più l'allenatore del Milan. Il tecnico portoghese è stato esonerato dai rossoneri dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative. E dopo che il rapporto con alcuni big della rosa - Rafa Leao e Theo Hernandez su tutti - si era incrinato del tutto. La dirigenza rossonera non si è esposta in queste ore per spiegare la decisione. Ma non è una novità. Tifosi e osservatori lamentano la latitanza dei vertici del Milan già da settimane. Al posto di Fonseca è stato scelto Sergio Conceicao. L'ex allenatore del Porto è quindi chiamato a ripristinare la credibilità della società e a invertire la rotta del Milan in campionato.

Nonostante il deludente pareggio contro la Roma, i tifosi rossoneri hanno dimostrato di non serbare rancore contro Fonseca. In fondo, il portoghese è stato lasciato solo da una società che viene contestata da San Siro a ogni buona occasione. "Un abbraccio a tutti i tifosi del Milan - ha dichiarato Fonseca fuori da Milanello -. Grazie mille per il sostegno e il rispetto. È stato un orgoglio essere l'allenatore del Milan".

Uscendo dal centro sportivo rossonero, Fonseca è stato accolto da un gruppetto di tifosi che lo hanno ringraziato per aver tenuto sulle proprie spalle il peso di una squadra senza dirigenza. "Sei stato un signora - gli ha esclamato qualcuno -. Ti hanno abbandonato". Anche sui social è montata la protesta contro la società. "Da signore te ne sei andato, al contrario di quelle mer*** della dirigenza che non mettono neanche la faccia".