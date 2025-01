Paulo Fonseca, l'ultimo sfregio del Milan: come lo hanno salutato sui social

01 gennaio 2025 a

Sergio Conceiçao è il nuovo allenatore del Milan. La dirigenza rossonera ha deciso di sollevare dall'incarico di tecnico dei Diavoli Paulo Fonseca, dopo un avvio di stagione tra alti e bassi e dopo tutti i problemi con i due big della rosa: Theo Hernandez e Rafa Leao. L'ex Lille se ne è andato "da signore" - come hanno notato alcuni tifosi -. Non ha protestato, ha ringraziato i supporter per il rispetto e l'affetto dimostratogli e ha sfoggiato uno splendido sorriso ai cronisti giunti a Milanello per strappargli le ultime dichiarazioni da tecnico del Milan.

In tanti però si sono scagliati con la società. Il motivo? Ce ne sono tanti. In primis, per la latitanza mostrata in questi mesi. Nessuno infatti ha difeso Paulo Fonseca quando i risultati sul campo non sorridevano ai rossoneri. Ma c'è anche qualcuno che è infuriato con Ibra e colleghi per come è stato trattato l'ex Lille. Un dettaglio infatti non è sfuggito ai più attenti osservatori.

"Chiedo scusa a Paulo Fonseca": le clamorose parole di Zlatan Ibrahimovic

È prassi comune nel mondo del calcio - ma non solo - ringraziare un proprio dipendente per il lavoro svolto, salutarlo e augurargli un "in bocca al lupo" per il futuro. Ebbene, Paulo Fonseca non ha potuto godere di questa gentilezza. Sui social del Milan, non è presente nessun post o tweet che ricordi l'ex tecnico. "Fate un post per ringraziare Fonseca - ha commentato un tifoso su Instagram -. Asini!".