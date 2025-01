Inter, Simone Inzaghi lo sostituisce e Barella perde il controllo: come va tutto a rotoli

07 gennaio 2025 a

a

a

Nervi e tanta amarezza. Esce male dalla sconfitta contro il Milan, l’Inter, nella finale di Supercoppa italiana. Un 2-0 di vantaggio, poi la luce che si è spenta, nonostante un’occasione per chiudere la partita (il colpo di testa di Carlos Augusto bloccato sulla linea di porta da Maignan), e l’insaccata finale di Tammy Abraham sull’assist di un Rafa Leao che quando è entrato ha cambiato la partita. In casa nerazzurra, oltre alle ferite da leccarsi per una sconfitta che fa male, si notano gli stracci di un Nicolò Barella furiosissimo.

A meno di 10 minuti dalla fine, Simone Inzaghi ha deciso di togliere il centrocampista della Nazionale che però non l’ha presa molto bene. O meglio, non è stata la sostituzione a farlo arrabbiare, quanto l’atteggiamento di qualche membro dello staff. La colpa è delle troppe indicazioni dei collaboratori di Simone Inzaghi.

Barella era stato protagonista anche di un diverbio con Leao, per un calcetto simpatico che l’esterno d’attacco ha rifilato a Bisseck. Da qui si è scatenato un parapiglia finito con l’ammonizione del centrocampista ex Cagliari. Il suo cambio ha contribuito alla rimonta finale del Milan, grazie al gol di Abraham al minuto 93.

Si tratta così della prima vittoria di Conceinção, che solo otto giorni fa aveva preso il posto di Fonseca e guidato la squadra in pochi allenamenti. Un successo meritato per la squadra rossonera, che si prende l’ottava Supercoppa italiana e raggiunge proprio l’Inter (davanti a tutti la Juve con 9).