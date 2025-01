Lorenzo Sonego, annientato Wawrinka: il punto più bello degli Australian Open

15 gennaio 2025 a

a

a

Dopo Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Jasmine Paolini, anche Lorenzo Sonergo si è preso la scena a Melbourne. L'azzurro ha sconfitto in quattro set Stan Wawrinka, campione degli Australian Open 11 anni fa. E si è reso protagonista del colpo più bello di tutto il torneo. Un coniglio tolto dal cilindro che è+ destinato a entrare nella storia di questo Slam. Una vera e propria opera d'arte.

Lo svizzero stava attaccando con tutte le sue forze. 10 colpi in tutto lo scambio, tutti a vantaggio di Wawrinka. Colpi rapidi e precisi, che mettono Sonego alle strette. A un certo punto, dopo uno splendido mezzo pallonetto, il tennista piemontese si trova con le spalle al muro. Ma poi ha un colpo di genio: di spalle, gioca un passante no look in cross che lascia di stucco l'avversario. Un capolavoro, dato che è riuscito a portarsi a casa il punto.

Ma ora Lorenzo Sonego dovrà vedersela con l'astro nascente del tennis mondiale. Nel suo cammino in Australia affronterà il 18enne Joao Fonseca. Il brasiliano ha incantato nel match di esordio contro Andrey Rublev, dato che è stato in grado di buttare fuori da un grande Slam il numero nove del ranking Atp.

Carlos Alcaraz ossessionato da Nadal: il video che fa il giro del mondo | Guarda