Joao Fonseca fatto fuori da Lorenzo Sonego, una partita-choc: ecco l'esultanza (pazzesca) dell'azzurro

Joao Fonseca chi? Clamorosa, strepitosa prestazione del nostro Lorenzo Sonego, che al secondo turno degli Australian Open stronca il baby-fenomeno brasiliano, il 18enne che sta incantando il mondo del tennis e che al primo turno del primo Slam di questo 2025 aveva liquidato per tre set a zero niente meno che Rublev, numero 9 al mondo.

Un successo meritatissimo, quello di Sonego: il piemontese si è imposto al quinto set con il punteggio di 6-7 (6-8), 6-3, 6-1, 3-6, 6-3 dopo oltre tre ore e mezza di gioco. Una partita bellissima, tirata, in cui il 29enne di Torino si è imposto con merito, dimostrando per l'ennesima volta di avere la stoffa del grandissimo tennista (al primo turno, Sonego aveva vinto in quattro set contro Warwinka).

La vittoria al quinto set, per Sonego, è arrivata al servizio: un siluro che Joao Fonseca non ha potuto che ribattere in rete. Vittoria per l'azzurro. Una vittoria che, come dimostra l'esultanza, scatenata, è pesantissima e dolcissima.