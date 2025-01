Lorenzo Sonego, che lezione a Joao Fonseca: prima lo massacra, poi questo gesto

16 gennaio 2025 a

È durato meno del previsto il periodo di gloria di Joao Fonseca. È vero, ha solo 18 anni ed era la prima volta che si metteva in gioco in un grande Slam. Ma dopo la vittoria contro Andrey Rublev - numero 10 del ranking mondiale -, tutti avevano pensato alla nascita di una nuova stella. E probabilmente è davvero così, soprattutto perché gli attestati di stima sono arrivati anche da autorevoli colleghi del calibro di Carlos Alcaraz. Ma il brasiliano si è dovuto arrendere al secondo turno degli Australian Open. Il nostro Lorenzo Sonego ha avuto la meglio.

Oltre ad aver mostrato al pubblico australiano una bella lezione di tennis, Sonego ha sfoggiato anche un tocco di classe. Come? L'azzurro, dopo aver annientato Fonseca, prima ha scambiato un saluto cordiale con lo sconfitto, che ha consolato a più riprese. Inoltre al momento dell'uscita di scena dell'avversario, Sonny si è alzato in piedi unendosi nell'applauso dei tifosi.

Sonego, prima di abbandonare il campo, si è quasi voluto scusare con gli spettatori di fede brasiliana, accorsi in massa per seguire il loro beniamino. Mani giunte in direzione degli spalti, a fotografare il dispiacere per aver regalato ai verdeoro una delusione. Tutto ricambiato dagli applausi dei tifosi che hanno riconosciuto il suo valore.