Paula Badosa impazzisce in campo e Tsitsipas prova a calmarla: finisce male...

17 gennaio 2025 a

a

a

Paula Badosa avanza agli ottavi di finale degli Australian Open, battendo Marta Kostyuk in tre set dopo un match carico di tensione. La spagnola, che ha vissuto un momento di difficoltà nel secondo set, ha catturato l’attenzione del pubblico anche per una scena che ha coinvolto il fidanzato Stefanos Tsitsipas, seduto in tribuna. Con una mimica tra il comico e il frustrato, Badosa ha regalato una parentesi divertente che ha fatto il giro dei social. A fine incontro, ha però chiarito tutto: "Arrabbiata con Stef? No, stavo litigando col mio allenatore, lui mi ha sostenuta sempre".

Ma veniamo al dunque. In uno dei momenti più delicati dell'intera partita, al cambio campo, Paula Badosa ha cercato sostegno rivolgendo lo sguardo al proprio angolo. Tra i membri dello staff in tribuna, come detto c’era anche Tsitsipas, il greco e suo compagno. E il tutto si è trasformato in qualcosa di comico. Già, perché visibilmente frustrata Badosa ha iniziato a gesticolare verso lo staff, mimando i problemi con la racchetta e il fastidio causato dal vento, che sembrava metterla più in difficoltà rispetto ai colpi della Kostyuk. Quando Tsitsipas ha provato a calmarla con gesti di incoraggiamento, la spagnola ha reagito con un gesto eloquente: ha preso la racchetta e l’ha offerta simbolicamente verso lo staff, come a dire: "Facile stare lì e parlare, vuoi venire a giocare tu?"

Superata la tensione, nel terzo set la Badosa si è ritrovata, chiudendo la partita con un 6-3 che vale la qualificazione agli ottavi dello Slam. A fine partita, nelle interviste e sui social, la spagnola ha voluto spiegare quanto accaduto: "Non ce l'avevo con Stef, che era lì in tribuna a sostenermi come sempre, ma stavo discutendo con il mio allenatore. Stef è stato il miglior sostenitore possibile". Caso chiuso. O almeno così sembra.